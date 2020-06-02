اليابانية نعومي أوساكا تدعم احتجاجات أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

انضمت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا، إلى الداعمين للاحتجاجات على مقتل رجل أمريكي من أصل أفريقي، بينما كان رهن احتجاز الشرطة الأمريكية، وانتقدت من تحدث عن أعمال النهب بشكل أكبر من القتل. اندلعت احتجاجات وأعمال عنف بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أعزل عمره 46 عاماً توفي في منيابوليس الأسبوع الماضي، بينما كان شرطي أبيض أمريكي يجثو بركبته على عنقه لحوالي تسع دقائق. وسبق لأوساكا المولودة في اليابان لأب من هايتي وأم يابانية، قضاء وقتها في فترة الحظر بسبب فيروس كورونا عن طريق نشر بعض الصور بملابس أنيقة أو بجوار حوض السباحة. لكن موقفها تغير بشكل جذري على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتل فلويد، ونشرت مشهداً من مقتله وكتبت: "يأتي وقت يكون فيه الصمت خيانة"، كما نشرت تغريدة "ليس لأن الأمر لم يحدث لك يعني أنه لا يحدث". وأضافت: "عندما تتحدث عن أعمال النهب قبل أن تتحدث عن مقتل رجل أسود أعزل". كما نشرت أوساكا على فيس بوك صورة لطلاء على الحائط بشكل وجه فلويد وعدة صور من الاحتجاجات والمطالبة بتحقيق العدل. وانضمت أوساكا لمجموعة من المشاهير في الرياضة للحديث عن مكافحة العنصرية وعنف الشرطة ومنهم مايكل جوردان، ولويس هاميلتون.

