اتحاد الإمارات للجودو يشيد باستضافة مولدوفا معسكر المنتخب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

وجه اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رسالة شكر وتقدير لاتحاد جمهورية مولدوفا للجودو لاستضافته معسكر منتخب الإمارات برفقة منتخب مولدوفا، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للاعبين الذين يتدربون حالياً في مدينة كيشيناو. يستمر المعسكر لمده شهر تقريباً، بجانب المنتخب المولدوفي المصنف دولياً، استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة. وضم المعسكر اللاعبين فيكتور وإيفان، ضمن برنامج إعدادهما للبطولات المتبقية من موسم 2020، بجانب أولمبياد طوكيو في عام 2021، بعد أن تأهلا بجدارة واستحقاق للمشاركة مع أبطال العالم المصنفين، مواصلة لمشاركات الجودو الإماراتي منذ أولمبياد لندن 2012. من ناحية أخرى، أخطر رئيس الاتحاد سفير الاتحاد الدولي للجود، محمد بن ثعلوب الدرعي، السلام والمحبة لجميع اتحادات الجودو الأعضاء بالاتحاد الدولي، بقرار تأجيل بطولة أبوظبي غراند سلام التي كان مقرراً إقامتها في 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لتقام في الفترة نفسها من عام 2021. موجهاً الشكر للاتحادات كافة التي تقدمت للمشاركة في منافسات البطولة عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو بوقت مبكر، أملاً أن تتجدد مشاركتهم في البطولة المقبلة.

