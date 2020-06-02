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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرهوف يقترح إقامة دوري أمم أوروبا في دولة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
اقترح مدير المنتخب الألماني، أوليفر بيرهوف، إقامة النسخة المقبلة من دوري أمم أوروبا، في موقع واحد بدلاً من إقامة سلسلة من المباريات بنظام المجموعات على ملاعب مختلف المنتخبات. قال بيرهوف في تصريحات لمجلة كيكر اليوم الثلاثاء: "هذا سيكون حلاً بديلاً، إقامتها كبطولة مصغرة قد تشكل فكرة مناسبة". ومن المفترض أن تنطلق النسخة المقبلة من دوري أمم أوروبا في سبتمبر (أيلول) المقبل، ولكن في ظل توقعات عدم السماح بحضور الجماهير بسبب أزمة وباء فيروس كورونا. قال بيرهوف: "الاتحادات الوطنية قد تكون أكثر قابلية للعب منتخباتها في ملعب محايد". وأضاف: "سيجرى بذلك منع رحلات غير ضرورية، وسيجري التحكم في مشاركة اللاعبين بشكل أفضل". واختتم: "في حالة تأييد المقترح، ستكون ألمانيا على استعداد لاستضافة المنافسات".
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