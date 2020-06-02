دريان لمنصور بن زايد يتوج بلقب كأس رئيس الإمارات للخيول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

توج الجواد دريان لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب الجولة الأولى لكأس رئيس الإمارات للخيول العربية الأصيلة، بنسختها 27 التي شهدها مضمار دوفيل بفرنسا. نجح دريان المنحدر من نسل الحصان "مهاب"، والفرس "هبوب"، في تحقيق انتصار مهم، وإضافة لقب الكأس الغالية بمحطتها الفرنسية للمرة الثانية في سجلات ياس لإدارة سباقات الخيل، بعد فوز المهر شهم في سباق عام 2018. وتمكن دريان الذي يشرف على تدريبه المدرب ديديه جيليمين، ويقوده الفارس أورتز ميندزبل، من تقديم عرضاً قوياً لفت الأنظار والمتابعين للسباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى، وبلغت قيمة جوائزه 100 ألف يورو، وذلك بتكتيك رائع من المدرب ديديه جيليمين الذي دفع بالجواد ابن غدير لياس لإدارة السباقات المنحدر من نسل "مارد الصحراء"، والفرس "غدير" بقيادة الفارس إيمليان ريفولتي للتقدم في طليعة المجموعة، ووضع دريان بموقف المرتقب لاقتناص اللحظة الحاسمة من أجل التقدم بثبات نحو خط النهاية. وأظهر دريان قوة وسرعة هائلة قادته لتخطي المنافسين، وحسم صدارة السباق بفارق عنق عن ميلابي، فيما حل ثالثاً هجريس تن. وتمكن البطل من حسم لقب السباق بزمن 2:18:13 دقيقة، كما حقق المهر فيكتور لودورم بشعار غودلفين ثنائية رائعة للإمارات بعد فوزه بلقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي للمهور، والذي أقيم لمسافة 1600 متر بمشاركة 9 خيول، وبمجموع جوائز 600 ألف يورو ضمن الفئة الأولى.

