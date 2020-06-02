"المنطق" سلاح "فيفا" بالتعامل مع احتجاجات فلويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من منظمي المسابقات المحلية استخدام "المنطق" مع اللاعبين، عند عرض رسائل احتجاج على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أعزل أسود قتل توفي، بينما كان رهن احتجاز الشرطة في الولايات المتحدة. تحظر لوائح "فيفا" على اللاعبين عرض أي عبارات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية على قمصانهم. ومنذ 2014 أصبح هذا الأمر يسري على قمصانهم الداخلية التي تظهر عند خلع القميص الأصلي بعد تسجيل الهدف. وأصدر "فيفا" بياناً اليوم الثلاثاء، "نتفهم تماماً عمق المشاعر والمخاوف التي عبر عنها الكثير من لاعبي كرة القدم، في ظل الظروف المأسوية لقضية جورج فلويد". وأضاف: "تطبيق لوائح اللاعبة تعتبر مسؤولية المنظمين، مثل روابط الدوري. وأوضح": يجب استخدام المنطق والأخذ في الاعتبار السياق المتعلق بالأحداث". وتابع البيان: "أكدت "فيفا" مراراً أنه ضد العنصرية والتمييز بأي شكل، وعزز مؤخراً لوائحه الانضباطية في محاولة للمساعدة على التخلص من هذه التصرفات". واختتم: "أطلق "فيفا" نفسه العديد من الحملات لمكافحة العنصرية، والتي تحمل باستمرار عبارة مكافحة العنصرية في المباريات التي تقام تحت رعايته".

