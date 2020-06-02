شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف استعدادات الأهلي الأخيرة لعودة الدوري وأبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع النادي الأهلي درجة الاستعدادات القصوى لعودة الدوري المصري الممتاز وبطولة أفريقيا التي ينافس فيها على اللقب خلال النسخة الحالية والتي ينتظر فيها مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة المنتظر.

وأعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري في ظل التحديات التي تواجهها الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الحالية وتوقف كافة الأنشطة الرياضية والبطولات.

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي على خارطة طريق المارد الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة للتحضير لاستئناف النشاط الكروي من جديد ومناقشة التصورات المعلنة بشأن بطولات أفريقيا للأندية التي لم تستكمل على خلفية تفشي فيروس كورونا عالمياً.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" هناك اجتماعين خلال الأيام القليلة المقبلة مع المدير الفني للفريق رينيه فايلر للحديث في الأول على تصوراته بشأن التدريبات الخاصة بالفريق حال اتخاذ قرار من الدولة بعودة النشاط منتصف الشهر الجاري كما هو معلن سابقاً.

أضاف عبد الحفيظ أن الاجتماع الثاني سيتناول مناقشة التصور الخاص بإنهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا ومعرفة ما إذا كان بحاجة الى طلبات فنية لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل.

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وقال عبد الحفيظ أن الاجتماعين سيتم حسمهما خلال الساعات المقبلة في ضوء المتغيرات الخاصة بعودة نشاط الدوري المصري الممتاز.

واستبعد مدير الكرة الشهير تأثر استعدادات الفريق الأولى بعودة أبطال أفريقيا من عدمه مشيراً الى ضرورة اعداد اللاعبين بشكل يحقق لهم استعادة لياقتهم البدنية والفنية في أقرب وقت تحسباً لأي تطور في مواعيد استئناف بطولتي الدوري المصري وأبطال أفريقيا.

وتسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً من خالد محمود طبيب الفريق تضمن اخر المستجدات في ملف اللاعبين المصابين، حيث تأكد مشاركة حمدى فتحى في أول تدريب للفريق الأحمر بعد تعافيه الكامل من الإصابة في غضروف الركبة، بينما يعود محمد محمود فى شهر أغسطس المقبل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية، وسيكون اللاعب مضطراً للسفر لألمانيا بمجرد فتح المجال الجوى للاطمئنان على الجراحة التى أجراها قبل العودة من جديد لتدريبات الأهلي، وسيصبح سعد سمير جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ناديه في شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء برنامجه العلاجى الذى يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر أكيلس فى ألمانيا، في الوقت الذي يحتاج كريم نيدفيد لـ3 أشهر من الآن قبل التعافي بشكل كامل لاستمرار معاناته من إصابة الركبة التي أبعدته عن الملاعب لقرابة العام الكامل.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).