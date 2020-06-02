شكرا لقرائتكم لجنة ملف نادى القرن في الزمالك تعقد أول اجتماع لها الخميس بمنزل مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة ملف نادى القرن في نادى الزمالك، أول اجتماع لها بعد غد الخميس، بحضور أعضاء اللجنة وبعض خبراء اللوائح، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، وذلك من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى وتلك هي القضية التي أعلن الزمالك استمرارا به حتى إصدار حكما للفصل في المسألة.

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وكشف الإعلامى محمد شبانة، إن إدارة الزمالك تجهز فى الوقت الحالى لتجهيزه شعاره بلقب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية فى القارة السمراء خلال القرن العشرين، موضحاً إن إدارة الكرة بالزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور تجهز لذلك الأمر بتصميم جديد سيتم عرضه خلال الفترة القادمة فى مفاجأة للجماهير البيضاء.

وشهدت الفترة الأخيرة، إعادة إدارة الزمالك، لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، تأكيدا لما نشره "اليوم السابع" فى الساعات الماضية، وفقا لتصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".