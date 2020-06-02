شكرا لقرائتكم أجايي: الأهلي من أكبر الأندية بالعالم .. وغيابي عن أوروبا ليس سببًا كافيًا للغياب عن المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أي لاعب كرة قدم يحلم بتمثيل منتخب بلده واللعب بقميص قميصه.
وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "أؤمن أن الوقت لما يأتي بعد، ولكن عندي إيمان تام بإنضمامي قريبًا، فسني ما زال صغيرًا، وفي الوقت الحالي منتخب نجيريا قوي للغاية ويتميز بامتلاكه عناصر من الشباب صغار السن".
وتابع: "النادي الأهلي من أكبر الأندية حول العالم والجميع يعرف ذلك، ولا أعتقد أن عدم إنضمامي لمنتخب نيجيريا لا يرتبط بتواجدي في أوروبا واستمراري في صفوف الأهلي".
وأتم: "اعتقد عدم إنضمامي بسبب أن مدرب المنتخب النيجيري، مدرب جديد، وأتمنى الإنضمام في الوقت المقبل".
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