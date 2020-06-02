شكرا لقرائتكم وكيله: بابل تلقى عروضا كثيرة ولكنه فضل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جيسي رودريجيز وكيل أري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي، أن الزمالك في تواصل مستمر لضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف "وكيل اللاعب" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الثلاثاء :" مفاوضات الزمالك تتوقف على الكشف الطبي وتوقيع العقود وكورونا تعطل اجراءات التعاقد"

وقال جيسي رودريجيز إن الزمالك هو النادي الذي يرغب اللاعب في تمثيله مستقبلا، موضحا أن إدارة الزمالك تعاملت معهم باحترافية كبيرة منذ بدء التفاوض.

وعن أهمية اللاعب أكد وكيله أن أري بابل يجيد اللعب في مركزى الجناح الأيمن والأيسر بجانب مركزه كمهاجم صريح، قائلا: "تلقينا العديد من العروض لكن اللاعب فضل الزمالك وتجربته في سبورتنج لشبونة لم تكن فاشلة".

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وختم رودريجيز، بأن بابل سعيد بالشغف الجماهيري للكرة في مصر، ومهتم كثيرا بالدوري المصري.

وسجل بابل هدفًا فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات في شباك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين 1-1 فى زامبيا، بعدما شارك فى 8 مباريات أفريقية هذا الموسم مع فريقه.

وبدأ المهاجم والجناح الأنجولى ابن الـ25 عاما مسيرته مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية فى البرتغال منذ 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان فى الصيف الماضى إلى ناديه الأنجولى وكان أحد المرشحين فى وقت سابق للانضمام إلى النادى الأهلى.