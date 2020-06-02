شكرا لقرائتكم خالد الغندور يحتفي بذكرى فوز الزمالك على الأهلي 6 - صفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الإعلامي خالد الغندور على إحياء ذكرى فوز الزمالك على الأهلي بسداسية نظيفة والذيكان 1944. وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "اليوم هو ذكرى فوز الزمالك على الأهلي بسداسية وكان وقتها الزمالك اسمه الملك فاروق". Advertisements وتابع "غير صحيح أن الأهلي كان معاقب وقتها وتم حرمانه من نجومه والإعلام وقتها أكد أن كل نجوم الأهلي شاركوا في تلك المواجهة بشكل طبيعي".

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