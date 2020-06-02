شكرا لقرائتكم صفحة الاهلي بعد قرارات الخطيب: "الأهلى نادى القرن الأفريقى فوق الجميع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علّقت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بطريقة غير مباشرة، على حزمة القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد صباح اليوم الثلاثاء، عن طريق الفيديو كونفرنس، فضلاً عن إشارة الصفة إلى أن المارد الأحمر هو "نادى القرن الأفريقى"، حيث نشرت صفحة الأهلى، صورة لأحد أحتفالات الفريق الكروى الأول، معلقين عليها: "الأهلى نادى القرن الأفريقى فوق الجميع".

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