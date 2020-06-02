شكرا لقرائتكم "زيزو" يعلن عن انضمام شريف إكرامي لنادي بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لنادي بيراميدز عن وجهة شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية و الانضمام الى فريق بيراميدز بداية من المومسم المقبل عقب أعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء وأنتهاء علاقة العداء بين مسئولى الاهلى و بيراميدز .

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وأوضح زيزو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا "شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل موضحا أن انتقال لاعب من الاهلي الى بيراميدز كان يمكثل ازمة في السابق مثلما حدث مع عبد الله السعيد ولكن في الموسم الحالي كل شئ أصبح جيدًا، وهناك حرية في الانتقالات بين الناديين و خلال موسمين قادمين لو استمر بيراميدز على نفس المنوال سيكون مكانه على منصات التتويج " .

شريف إكرامى صاحب الـ 36 عامًا، يخوض بشكل يومى تدريبات بدنية بحديقة منزله، من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر السلبى الشديد بتوقف مسابقة الدورى والتدريبات، وأظهر المران الذى يؤديه الحارس مدى حفاظه على لياقته ورشاقته وعدم التأثر بالفترة العصيبة التى نمر بها جميعَا.