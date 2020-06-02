شكرا لقرائتكم شوقي غريب: عمر مرموش كان من ضمن العناصر المختارة للفريق قبل أمم افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني كان من ضمن العناصر المختارة للفريق قبل أمم افريقيا الاخيرة تحت 23 سنة ولكن تم استبعاده بسبب و جود أكثر من لاعب جاهز وقتها في صفوف الفراعنة الصغار وعلى رأسهم مصطفي محمد مهاجم الزمالك و صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار لسموحه و أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة بالإضافة إلى ناصر منسي لاعب بيراميدز.

تابع غريب لـ " الخليج 365 " أن مرموش تواجد في المعسكرات الأخيرة بالمنتخب الأوليمبي قبل إنطلاق بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي استضافتها مصر و توج بلقبها الفراعنة ، ولكن كان هناك أكثر من لاعب أجهز منه من الناحية الفنية و البدنية على رأسهم مصطفي محمد و صلاح محسن ، ومعني إستبعاده لا يقلل من حجم و إمكانيات مرموش مؤكداً أنه لاعب يمتلك إمكانيات رائعة وسيكون له مستقبل في الكرة المصرية.

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وقال المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أن عمر مرموش في حساباتنا منذ فترة كبيرة وخاض مع المنتخب بعض المباريات ولكن القائمة هي التي تحكم وخرج قبل تصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد التى أقيمت بالقاهرة وحقق الفراعنة لقبها ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن أفراد الجهاز المعاون للفراعنة تتابعه بالإضافة للمنتخب الأول .

وعن انضمام بعض لاعبى المنتخب الأوليمبى لصفوف المنتخب الوطنى قال غريب : كل لاعبى المنتخب الأولمبى تحت أمر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى وهو سيستم معروف"كلنا نساعد بعض من أجل رفعة اسم وشأن بلدنا .ب الشاب إنجاز مميز ليصبح بذلك سابع لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد كل من: هاني رمزي، محمد زيدان، ياسر رضوان، محمد عمارة، أحمد صلاح حسني، سمير كمونة.