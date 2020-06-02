شكرا لقرائتكم تشيلسي يدعم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعم فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، يوم الثلاثاء، بعدما قام اللاعبون والمدربون بالجثو على الركبة، قبل المران للإعراب عن تأييدهم لحركة "حياة السود مهمة".

وبعد إيماءة مشابهة قام بها يورجن كلوب مدرب ليفربول ولاعبوه، الاثنين، جثا لاعبو تشيلسي في ملعبهم، مشكلين حرف "اتش" وهو الحرف الأول من كلمة "بشر" بالإنجليزية.

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وكان لاعبو وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز أظهروا دعمهم سريعا، في أعقاب وفاة الامريكي جورج فلويد الأسبوع الماضي أثناء اعتقاله من قبل الشرطة

وقال اللاعب سيزار أزبيليكويتا إن اللاعبين والنادي أرادوا أن يستغلوا الموقف للتعبير عن أننا نعيش في عالم حيث يجب علينا محاولة التطور للمستقبل، لنعيش في عالم أفضل بالمزيد من الحب، بدون كراهية.

وأضاف للموقع الرسمي للنادي :رأينا مؤخرا نتيجة العنصرية ونرى يوميا ضرورة اجتثاث مثل هذه الكراهية من المجتمع، ويجب أن نقوم بدورنا.