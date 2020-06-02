مرتضى منصور يتهم «الأهلي» بالتحرش «الرياضي»

أصدر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بياناً رسمياً رفض فيه الزج باسم ناديه "الزمالكل" في بيان النادي الأهلي الذي صدر اليوم، للرد على تركي آل الشيخ.

وجاء في بيان نادي الزمالك ما يلي :

"بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة وتشكل تحرش رياضى غير مقبول.. لذلك، فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا".