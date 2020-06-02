قبل بريميرليج.. إنجلترا تستهل عودة الأنشطة الرياضية بـ" سباق الحمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

عادت الحياة للنشاط الرياضي بإنجلترا مرة أخرى بعد توقف دام ما يقرب من 10 أسابيع بسبب فيروس كورونا.

واستهلت رياضة سباق الحمام مشهد عودة النشاط، كأول رياضة تعود على المستوى الاحترافي بإنجلترا.

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وأشارت صحيفة "صن" البريطانية أن سباق الحمام تصدر مشهد عودة الرياضة في إنجلترا بعد جائحة كورونا، وتم تنظيم أول حدث اليوم حيث إطلاق 4000 فرد من الحمام لمسافة 90 ميلًا، انطلاقا من مدينة نورثهامبتونشاير وحتى مدينة بارنسلي.

وسيتبع رياضة سباق الحمام العديد من الرياضات التي تم الإعلان عن عودتها خلال الشهر الحالي في إنجلترا، ومنها رياضة الجولف وسباق فورمولا وان وكذلك كرة القدم.

وسيعود نشاط كرة القدم بإنجلترا في منصف يونيو، حيث ستستأنف أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" يوم 17 من الشهر الجاري.