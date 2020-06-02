قناة الزمالك: شعار الأهلي بشأن "نادي القرن" خاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن لقب "نادي القرن" الذي أضافه الأهلي على شعاره يعتبر خاطئا ولا يصح استغلاله، لأن ذلك يتعلق بجميع الألعاب الرياضية وليس كرة القدم فقط.

وقال الغندور، في برنامجه "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك" اليوم الثلاثاء: "الأهلي يتحدث عن حقوقه التجارية بشأن الشعار الشرفي الذي يخص نادي القرن في إفريقيا، ويستغل ذلك بشكل خاطئ قانونيًا".

وأضاف: "وضع الأهلي لشعار نادي القرن لا يصح، خاصةً أنه بذلك يعلن نفسه نادي القرن في أكثر من 22 لعبة رياضية، الاسم الحقيقي للأهلي هو فريق القرن لكرة القدم في إفريقيا ولكن ببطولات أقل".

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وأتم: "قام كاف بمحاباة الأهلي، وفقا لتصنيف نادي القرن الذي وضعه إذا كان الأهلي خسر بطولتيه عام 1982 و1987 للأندية أبطال الدوري، لم يكن له أي بطولة إفريقية وكان سيظل نادي القرن أيضا".

وكان الزمالك قام بتعليق لافتة وضع عليها شعاره مع كتابة "نادي القرن الحقيقي" أعلى بوابات الدخول والخروج لديه، وهو ما دعى الأهلي لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة به.

يذكر أن الأهلي أعلن في اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء نيته مقاضاة الزمالك أمام المحاكم المختصة بسبب انتهاك الأخير لحقوق القلعة الحمراء الفكرية والتجارية فيما يخص لقب نادي القرن الأفريقي. (طالع التفاصيل)