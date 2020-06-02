عبدالعزيز عبدالشافي يرد على انتقادات عمله في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

رد عبد العزيز عبد الشافي، نجم الأهلي الأسبق والمسشار الفني لبيراميدز، على انتقادات جماهير المارد الأحمر التي وجهت له بعد عمله في بيراميدز عقب الرحيل من الأهلي.

وقال عبد العزيز عبد الشافي في تصريحات له عبر قناة أون تايم سبورت:" أرد على لوم الجماهير لي للعمل في بيراميدز بأننا أصبحنا في عصر الحرية والاحتراف، فقيمة الانتماء الخالص لناديك أصبحت منتفية حاليا".

وأضاف زيزو:" بحكم الاحتراف فالانتماء الآن أصبح للقميص الذي سترتديه والمكان الذي ستتواجد به".

Advertisements

وواصل:" سبب غضب الجماهير كان في الموسم الماضي، وكان سببه عملية انتقال عبد الله السعيد لبيراميدز، لأنه نجم كبير، فهو الذي صدّر هذا الغضب لدى المتفرج".

وعلق زيزو على فترة عمله في الأهلي مشيرا لأنه لم يلقى تقديرا يتناسب مع قدراته وخصوصا من الناحية المادية طوال فترة وجوده في القلعة الحمراء .

وواصل زيزو:" كنت أعتبر نفسي أعمل كمتطوع في الأهلي مقارنة بالفلوس التي أحصل عليها، فعمري ما قٌدرت ماديا في الأهلي، وكنت أرضى بأي شيئ".

وأردف:" فمثلا بمباراة السوبر مع الزمالك في 2015 طلبت من محمود طاهر أن اتحمل مسئولية اللقاء لأننى أولى بحل مشكلة بيتي، فكان من المفترض أن يحدث نفس الكلام بالعكس من حيث تقدير أولاد النادي بالشكل المضبوط ".