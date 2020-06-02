زيزو: شريف إكرامي وقع عقود انتقاله لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أكد عبد العزيز عبد الشافي، المستشار الفني لنادي بيراميدز، أن شريف إكرامي وقع عقود انضمامه لفريق بيراميدز في الموسم الجديد.

وقال عبد العزيز عبد الشافي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" شريف إكرامي مضى لبيراميدز من زمان بعدما أعلن رحيله عن الأهلي بشكل مشرف".

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وكان شريف إكرامي قد أعلن في فبراير الماضي رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي، بعد 23 عاما قضاها داخل القلعة الحمراء.

وردا على التقارير التي ربطت بيراميدز بالتفاوض مع أحمد حجازي، قال زيزو: "لا أعلم شيء عن مفاوضات حجازي".

يذكر أن بيراميدز سبق وأعلن ضم أحمد فتحي بدءا من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.