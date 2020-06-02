10 مشاهد لعلاقة تركي آل الشيخ والأهلي.. من البداية للنهاية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أسدل مجلس إدارة النادي الأهلي الستار على علاقته برئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألمريا الإسباني، تركي آل الشيخ برفع اسمه من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي الأهلي بعد اجتماع لمجلس الإدارة الثلاثاء.

الخليج 365 يستعرض في التقرير التالي 10 مشاهد لعلاقة تركي آل الشيخ بالنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب:

1 ديسمبر 2017 (التهنئة)

غرد تركي أل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أبارك لأخي الكابتن محمود الخطيب فوزه في انتخابات النادي الأهلي المصري، أتطلع لزيارته في مصر لبحث الاستثمار في النادي".

كان تركي أل الشيخ قد سبق أن أعلن دعمه لمحمود الخطيب في انتخابات الأهلي الأخيرة وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

31 ديسمبر 2017 (الاستاد)

محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يُعلن تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً للقلعة الحمراء، خلال مؤتمر صحفي، أشار خلاله إلى أن تركي آل الشيخ من قبل إعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الأهلي يسأله عن الأشياء التي يحتاجها النادي وأنه سيُساهم في بناء استاد له.

14 مارس 2018

أعلن تركي آل الشيخ، عبر تصريحات تليفزيونية له، أن هناك 4 صفقات من العيار الثقيل ستنضم للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

24 مايو 2018 (الاعتذار عن الرئاسة الشرفية)

أعلن تركي آل شيخ، اعتذاره عن عدم الاستمرار في الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، عبر تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك.

25 مايو 2018 ( إعلان كواليس التجديد لأحمد فتحي وبقاء السعيد)

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أصدر تركي آل الشيخ بياناً أوضح خلاله مساعدته الأهلي في التجديد لأحمد فتحي ومنع انتقال عبدالله السعيد للزمالك بعد طلب من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

18 أغسطس 2019 (تهنئة بيراميدز)

أثار تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألميريا حينها غضب جمهور الأهلي بتهنئة نادي بيراميدز بإقصائه للقلعة الحمراء من الكأس بتدوينة على فيسبوك جاءت: "مبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص".

4 نوفمبر 2019 (زيارة الخطيب)

تركي آل الشيخ، زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في منزله للاطمئنان على صحته؛ حيث ظهر خلال الصور بقميص النادي الأهلي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر "فيسبوك" على صفحته الرسمية مع صوره مع رئيس النادي الأهلي: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب، والحمد لله هو بخير، تشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا، أشكر أخواني أعضاء مجلس إدارة الأهلي، هم أخواني وأصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوه وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب".

22 يناير 2020 (رفض استقالة تركي آل الشيخ)

النادي الأهلي رفض الاستقالة التي تقدم بها تركي آل الشيخ، عبر بيان رسمي جاء: "تقاليد النادي تمنعه من قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ".

24 فبراير 2020 (دعم الأهلي أمام اتحاد الكرة)

دوّن تركي آل الشيخ، على صفحته بموقع فيسبوك: "في ضهرك يا خطيب، في ضهرك يا أهلي"، بعدما أصدر مجلس إدارة الأهلي بياناً رسمياً يرفض قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عقوبات السوبر.

2 يونيو 2020

الأهلي يعلن رفع اسم تركي آل الشيخ من رئاسته الشرفية وذكر النادي في بيانه أيضاً: "تقدم المجلس بمذكرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ ٢٧ / ٥ /٢٠١٨ يطلب فيها إيفاد لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من السيد تركي آل الشيخ (تبرعات مالية – إعارات لاعبين -مباريات ودية – هدايا عينية) وأوجه الصرف.

إلا أن الجهة الإدارية تمهلت كثيرًا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربي شقيق.. وأمام إصرار النادي الأهلي تشكلت اللجنة الوزارية في ١٨ /٧ /٢٠١٨، وقامت بأعمال التفتيش والمراجعة وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته".