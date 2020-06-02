في أول تعليق له.. مرتضى للأهلي: سأرد على "تفاهاتكم" بكشف الحقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضه ما جاء في بيان النادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، والذي أشار إلى نية إدارة القلعة الحمراء التوجه للمحاكم المختصة بشكوى بسبب استخدام لقب "نادي القرن".

وأشار منصور في تدوينته، كُتبت عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إلى رفضه الزج باسم نادي الزمالك في بيان النادي الأهلي، متوعدًا بالرد خلال ساعات قليلة مقبلة: قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه في جمل غير مفيدة تحرش رياضى غير مقبول".

واختتم: " الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا".

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد أعلن تقدمه بالبلاغات المطلوبة للجهات المختصة بسبب رفع نادي الزمالك عددا من لافتات "نادي القرن الحقيقي" على بواباته خلال الأيام الماضية.