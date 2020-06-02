رسميًا.. الدوري الروسي يعود 19 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أعلنت رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء استئناف البطولة يوم 19 يونيو الجاري بعد أشهر من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وذكر البيان "مباراة كريليا سوفيتوف واخمات جروزني ستكون أول مباراة بعد العودة حيث تنطلق في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش".
وستكون المباراة الثانية في اليوم الأول بين سوتشي واف سي روستوف وتقام في الخامسة مساء بتوقيت جرينيتش.
وتقام منافسات دور الثمانية لكأس روسيا بين يومي 23 و25 يونيو الجاري.
وتوقف النشاط الكروي في روسيا منذ منتصف مارس بعد تفاقم أزمة جائحة كورونا.
وسجلت روسيا 420 الف حالة إصابة بكورونا ، وهو ثالث أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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