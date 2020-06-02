"يبقى اسمك فوق السحاب".. وائل جمعة يتفاعل مع قرارات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تفاعل وائل جمعة، قائد الأهلي السابق، مع البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء في فرع الشيخ زايد للإعلان عن خمسة قرارات بالإجماع.

ونشر وائل جمعة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتزامن مع إعلان القرارات، قال فيها: "ويبقى اسمك يا أهلي عالي فوق السحاب".

وكان الأهلي أصدر 5 قرارات حاسمة لحسم الجدل حول العديد من الأمور، والتي جاء أبرزها سحب الرئاسة الشرفية من تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية (طالع التفاصيل).

كما قرر الأهلي اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات لحسام عاشور قائد الفريق، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه.