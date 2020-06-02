اجتماعان حاسمان لرابطة الدوري الإنجليزي قبل استنئاف بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

تعتزم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وضع بعض الرتوش الأخيرة على مسابقة الدوري قبل استئنافها، في الوقت المقترح الذي أعلنت عنه الرابطة مؤخرا وهو 17 يونيو الجاري.

ومن المفترض أن تعقد رابطة الدوري الإنجليزي اجتماعين قبل استكمال بطولة الدوري، أولهما اجتماعا يوم 4 يونيو، والآخر يوم 11 من الشهر ذاته.

وأشارت شبكة سكاي سبورت البريطانية أن أندية بريميرليج ستناقش فكرة قيد لاعبين جدد في قائمة الفرق التي تتكون من 25 لاعبا، وذلك في تعديل على قائمة الدور الثاني التي قدمتها الأندية في فبراير الماضي.

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كذلك سيتم مناقشة قضية لعب بعض المباريات على ملاعب محايدة وتحديد تلك اللقاءات، بعدما دعت الشرطة الإنجليزية إلى نقل ست مباريات إلى ملاعب محايدة خوفا من تجمع الجماهير خارج الملاعب.

كما سيتم حسم ملف استخدام الفار فيما تبقى من مباريات في المسابقة، بعدما أعطى الفيفا الدوريات خيار إلغاء التقنية عند استئناف المواسم.

لكن سكاي سبورت أشارت لأن الدوري الإنجليزي يريد الاحتفاظ بالتقنية، حيث تعتقد الأندية أن نزاهة المنافسة ستكون معرضة للخطر إذا لم يتم استخدام الفار بالموسم بأكمله.

ومن المفترض أن يصوت 14 ناديا من الـ20 خلال اجتماعي الأندية في الاسبوع الحالي والمقبل، وذلك من أجل اعتماد قرار جديد سيطبق على ما تبقى من موسم 2019-2020 الاستثنائي.