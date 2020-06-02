ريال مدريد يحاول اصطياد نسر لاتسيو “ميلينكوفيتش- سافيتش”

دخل نادي ريال مدريد على الخط في مفاوضات الحصول على نجم نادي لاتسيو “سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش”، والذي تتجاوز قيمته في سوق الانتقالات 70 مليون يورو.

يجذب لاعب خط وسط لاتسيو الكثير من الاهتمام، لدى أندية الصفوة في أوروبا، وتم ربط ميلينكوفيتش-سافيتش بأمثال باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وأخيرًا يقال أن ريال مدريد يقاتل من أجل جلب اللاعب الدولي الصربي إلى سانتياجو برنابيو، خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، والذي سوف يبدأ في إسبانيا مع يوم 1 يوليو المقبل.

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وفقًا لـ Le10Sport الفرنسية فأن “زين الدين زيدان” تقرب من نجم لاتسيو، وفاتحه فيما يتعلق بالانتقال إلى ريال مدريد، دون الكشف عن رد فعل اللاعب المتألق هذا الموسم في الكالتشيو.

وعلى الرغم من اهتمام زيزو بجلب ميلينكوفيتش-سافيتش إلى العاصمة الإسبانية، ومع ذلك ورد في المصدر ذاته أن لاعب خط الوسط الصربي يريد التعاون مع نيمار وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا هو أبرز لاعبي الجيل الحالي لنسور العاصمة روما، واستطاع قيادة ناديه للوصول إلى منافسة “شرسة” مع يوفنتوس على لقب “الاسكوديتو” هذا الموسم، بالمساهمة في 9 أهداف.

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