تقرير | ما هي قيمة فهد المولد في الميركاتو الصيفي 2020؟

تصدر اسم الدولي السعودي، فهد المولد، الصحف والمواقع السعودية خلال الساعات الماضية، بعدما تواترت أنباء قوية تفيد برغبة قطبي الرياض، الهلال والنصر، في استقطاب نجم اتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وكان فهد المولد قد أنهى يوم 8 مايو الماضي عقوبة الإيقاف لمدة عام، التي وُقعت عليه من جانب لجنة الرقابة على المنشطات السعودية؛ بسبب ثبوت تعاطيه مادة محظورة في العينة التي اتخذت بعد مواجهة النصر في الجولة 27 من الدوري السعودي بالموسم الماضي.

ويمتلك الاتحاد عقد فهد المولد حتى يونيو 2022، وتذكر العديد من المصادر أن الهلال والنصر سيحاولان التعاقد مع “نمر” الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ما هي القيمة السوقية للاعب؟

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، فإن القيمة السوقية لنمر الاتحاد استمرت في الارتفاع منذ عام 2015 حتى وصلت إلى أقصى قيمة بـ2.9 مليون يورو في 20 ديسمبر 2017.

لكن بعد ذلك هبط سعر المولد بالتزامن مع فترة الإعارة التي خاضها قبل مونديال روسيا 2018، في نادي ليفانتي الأسباني، ووصلت القيمة السوقية له عند 1 مليون يورو في 30 مايو 2018.

وبسبب فترة الإيقاف والابتعاد عن الملاعب؛ لتناول مادة محظورة، تدهورت القيمة السوقية للاعب الدولي السعودي البالغ من العمر 25 عامًا، ووصلت إلى 800 ألف يورو في 8 أبريل 2020.

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المسيرة الدولية

مع الأخضر السعودي، شارك فهد المولد في 40 مباراة، وسجل 9 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على البطاقة الصفراء 6 مرات.

وتنوعت مشاركات “النمر” مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم “11 مباراة”، تصفيات كأس آسيا “6 مباريات، كأس آسيا “6 مباريات”، كأس العالم “3 مباريات”، ومباريات ودية “14 مباراة”.

ويتذكر الجميع هدف التأهل التاريخي الذي أحرزه فهد المولد في شباك المنتخب الياباني ليحجز مقعد الأخضر في مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا.

أهدافه مع الاتحاد

بقميص النمور، شارك فهد المولد في 151 مباراة خلال كافة المسابقات، وأحرز 53 هدفًا وصنع 28 هدفًا، بمعدل دقائق بلغ 12270 دقيقة.

وفي الدوري السعودي فقد لعب الجناح السريع في 108 مباراة، وهز الشباك 36 مرة، وقدم لزملاءه 23 تمريرة حاسمة، بمعدل دقائق بلغ 8711 دقيقة.

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