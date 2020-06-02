وائل جمعة يدعم الأهلي بعد إبعاد تركي آل الشيخ عن النادي

دعم لاعب الأهلي السابق “وائل جمعة” إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بعد القرار التاريخي الذي أعلنت عنه مساء اليوم بإعفاء تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي.

وغرد مدافع المنتخب المصري السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: ” ويبقي اسمك يا اهلي عالي فوق السحاب”.

وقرر مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماعه اليوم عبر “الفيديو كونفرانس”، رفع اسم تركي آل الشيخ من اللائحة الفخرية للرئاسة الشرفية بالنادي.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن تقدمه باستقالته من منصب رئيس شرف النادي، على خلفية الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الآونة الأخيرة.

وكان محلل قنوات بي إن سبورتس “وائل جمعة”، قد انتقد في وقت سابق التصريحات التي أدلى بها زميله السابق وقائد الأهلي الحالي حسام عاشور، والتي وجه من خلالها انتقادات حادة لإدارة النادي، والتي كانت سبب في اشعال الخلاف بين تركي آل الشيخ ومسؤولي النادي.

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