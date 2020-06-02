تحليل | هل يستحق فهد المولد نزاع الهلال والنصر؟

لا يتوقف الصراع بين قطبي الرياض، الهلال والنصر، على حسم الصفقات المحلية والأجنبية كل عام، خلال فترات الانتقالات الصيفية والشتوية، ولا يكون الأمر مرتبطًا فقط بالقيمة الفنية للاعبين الذين يتم التنافس عليهم، ولكن تبقى للصفقات أبعاد أخرى “جماهيرية” تتعلق بقدرة كل أحد الفريقين على هزيمة غريمه اللدود في صراع الميركاتو.

وخلال الساعات الماضية، تواترت أنباء قوية حول صفقة جديدة ربما تُحدث صراع في الفترة المقبلة بين الزعيم والعالمي، وسيكون بطل الحكاية هذه المرة النجم الدولي السعودي، فهد المولد، لاعب فريق اتحاد جدة، والذي أنهى يوم 8 مايو الماضي عقوبة الإيقاف لمدة عام، التي وُقعت عليه من جانب لجنة الرقابة على المنشطات السعودية؛ بسبب ثبوت تعاطيه مادة محظورة في العينة التي اتخذت بعد مواجهة النصر في الجولة 27 من الدوري السعودي بالموسم الماضي.

ويرتبط فهد المولد بعقد مع ناديه حتى يونيو 2022، وتذكر العديد من المصادر أن الهلال والنصر سيحاولان التعاقد مع “نمر” الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي 2020. الزعيم السعودي من جانبه لم يُعلق بشكل رسمي على هذه المعلومات، سواء بالتأكيد أو النفي، أما فارس نجد فقد أكد متحدثه الرسمي سعود الصرامي أنه لا يوجد أي مفاوضات جارية في الوقت الحالي مع اللاعب.

المتابع لمسيرة فهد المولد وعلاقته مع جماهير وإدارة العميد يُدرك جيدًا صعوبة رحيله عن النادي، سواء من جانب اللاعب الذي يؤكد دائمًا حبه وعشقه للكيان الاتحادي، أو من جانب النادي الذي لن يفرط في أحد أبناءه، وأيقونته خلال الأعوام الأخيرة.

هل يستحق فهد المولد نزاع الهلال والنصر؟

وبغض النظر عن صعوبة إتمام الصفقة، نتساءل هل يستحق فهد المولد من الناحية الفنية خلال الوقت الحالي الصراع بين قطبي الرياض على ضمه؟ من المؤكد أن “الفهد” صاحب إمكانيات كبيرة شاهدناها جميعًا في السنوات الماضية مع الاتحاد وبقميص الأخضر السعودي، لكن كيف ستكون عودته إلى الملاعب بعد نهاية فترة الإيقاف، وعند عودة النشاط الكروي في السعودية ؟

يمتلك لاعب الاتحاد مقومات فنية رائعة، ويشتهر بسرعته الصاروخية، وقدرته على اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيسر أو الأيمن، إضافة إلى حماسه المنقطع النظير داخل الملعب، لكن عابه في فترات كثيرة إهدار الفرص السهلة، وعدم الإنهاء الجيد أمام المرمى.

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ماذا يضيف المولد إلى الهلال؟

مع تواجد الثنائي سالم الدوسري وأندريه كاريلو في تشكيلة الأزرق، سيكون من الصعب تحقيق أي استفادة من انضمام فهد المولد إلى الهلال، فالثنائي السعودي البيروفي منسجمان بشكل رائع مع الظهيرين محمد البريك وياسر الشهراني، ويقدمان للفريق جبهتين من نار لكتيبة المدرب رازفان لوشيسكو، وهما مميزان في المراوغة والسرعة والانطلاقات وإرسال الكرات العرضية، وكذلك التصويب على مرمى المنافسين.

لكن في حالة رحيل أحدهما، سيكون التعاقد مع فهد المولد حلا مناسبًا أمام إدارة الهلال، وسيقدم “نمر” الاتحاد إضافة فنية كبيرة لحامل لقب دوري أبطال آسيا، وإذا ما نظرنا إلى المعطيات الحالية نجد أن سالم الدوسري هو أكثر لاعب يجب أن يرحل إذا ما تعاقد الهلال مع المولد؛ لتشابه أسلوب اللعب بين ثنائي الأخضر، ولا ننسى أن مصادر مقربة من “التورنيدو” ذكرت رغبة اللاعب في الاحتراف، وتكرار المغامرة من جديد، بعد تجربته الأولى مع فياريال الأسباني لمدة 6 أشهر قبل مونديال روسيا 2018.

النصر يحتاج الفهد؟

وعلى الجانب الآخر، حققت تشكيلة العالمي بطولة الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في العام الماضي تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، لكن يفتقد العالمي في خط وسطه الهجومي للاعبين من نوعية فهد المولد التي تستطيع اللعب في أكثر من مركز.

وفي حالة انضمام نجم الاتحاد إلى النصر، سيكون من الضروري عدم استمرار الدولي النيجيري، أحمد موسى، والذي يكلف خزينة النادي الأصفر أموال باهظة، لا تضاهي القيمة الفنية التي يقدمها للفريق منذ حضوره في عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي.

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بعدما تحدثنا في السطور الماضية عن قيمة فهد المولد الفنية، وفرصه في الانضمام إلى أحد قطبي الرياض، نرى أن النصر سيكون أفضل مكان للاعب في حالة رحيله عن النادي الجداوي.

وسيجد فهد المولد فرصة كبيرة للتألق مع التشكيلة النصراوية؛ لأنه من المرجح عدم استمرار المغربي نور الدين امرابط والنيجيري أحمد موسى، سويا مع الفريق خلال الموسم المقبل، وسيكون اللاعب السريع أنسب صفقة أمام إدارة النصر، فنيا وجماهيريا، بالنظر إلى مغادرة مُحتملة لأحد محترفيه الأجانب في الميركاتو الصيفي 2020.

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