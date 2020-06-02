الأهلي يصفع حسام عاشور بإلغاء “الاستثناءات”

صفع مجلس إدارة النادي الاهلي قائد الفريق “حسام عاشور“، على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي هاجم فيها النادي، بشأن تنظيم مباراة اعتزاله.

واعتمدت إدارة الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب الفريق حسام عاشور.

وظهر لاعب وسط الأهلي “حسام عاشور”، في أحد الفيديوهات المصورة، ووجه من خلاله انتقادات لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بسبب تأخر تسليمه الخطاب الخاص بمباراة اعتزاله.

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كما قررت إدارة الاهلي توجيه الشكر إلى حسام عاشور عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

وقرر مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ، في وقت سابق تطبيق اللائحة، بمعاقبة حسام عاشور، بعدما قام بخرق قرار النادي بحظر الظهور في وسائل الإعلام بدون إذن.

وكان محمود الخطيب قد عرض على حسام عاشور ختام مشواره الكروي بقميص النادي، بعد قرار المدير الفني للفريق رينيه فايلر عدم التجديد له، مع تكفل النادي بتنظيم مباراة اعتزال واعداده بشكل لائق للعمل الإداري عن طريق فترة معايشة بالخارج.

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