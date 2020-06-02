الأهلي يقرر مقاضاة الزمالك بسبب لافتات “نادي القرن”

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي مقاضاة نادي الزمالك، بسبب تعديه على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقب نادي القرن.

واعتمدت إدارة الاهلي خلال اجتماعها اليوم الذي عقد عن طريق “فيديو كونفرانس” توصية اللجنة القانونية بالنادي باتخاذ عدة إجراءات ضد نادي الزمالك للحفاظ على حقوق النادي.

وقام مسؤولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بوضع لافتات ضخمة داخل مقر النادي كتب عليها: “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالأرقام والانجازات 9 وليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.

وقرر الأهلي اتخاذ 3 إجراءات ضد الزمالك:

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الإجراء الأول: التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

الإجراء الثاني: التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

الإجراء الثالث: إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

وكان رئيس الزمالك “مرتضى منصور” قد قرر تشكيل لجنة لإعداد ملف خاصة بلقب نادي القرن، تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية “كاس” من أجل الغاء قرار الكاف بتتويج الاهلي اللقب ومنحه لناديه.

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