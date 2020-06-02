شاهد بالفيديو.. نجم الهلال يخطف الأنظار في بيرو بسبب إعلان تجاري !

ذكرت صحيفة “libero” البيروفية أن محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، حقق قفزة كبيرة في كرة القدم العربية من خلال التعاقد مع الزعيم السعودي، ومغادرة الكرة الأوروبية، بعد تجربة في البرتغال مع سبورتينج لشبونة وبنفيكا، وفي إنجلترا مع واتفورد.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن اللاعب الدولي البيروفي قلل من شأن الأصوات التي انتقدت قراره، وقالت إن ذلك سيكون خطوة إلى الوراء في مسيرته الكروية، وأن الراتب الذي قدمه النادي السعودي قد أغوى كاريلو بشكل كامل، وأشارت إلى أن كاريلو الآن لا يقوم فقط بالحصول على الأموال في ساحة اللعب مع قميص الهلال، ولكن أيضًا كنجم الإعلانات لعلامة تجارية مرموقة.

ويلعب كاريلو مع الهلال منذ صيف عام 2018، حينما حضر لمدة موسم على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وبعد نهاية الموسم، وظهور الدولي البيروفي بمستويات جيدة، قرر النادي العاصمي شراء اللاعب بشكل نهائي في صيف عام 2019.

قصة إعلان كاريلو

وكان كاريلو قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” مقطع فيديو للإعلان الذي يظهر فيه كممثل رئيسي، وهو يدخل غرف خلع الملابس في ملعب فريقه مرتديًا ملابس النادي.

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بعد بضع ثوان، بدأ أندريه كاريلو بارتداء الزي المميز للسعودية بمساعدة زميله سالم الدوسري، وبينما يُنهي محاولته ارتداء ملابسه الجديدة، فإن صورة الأفعى (لقب كاريلو) تحل محل وجه أندريه لثانية واحدة مما تسبب في ابتسامة على وجه كاريلو والدوسري.

أرقام كاريلو مع الهلال

ولعب كاريلو مع الهلال 59 مباراة حتى الآن، وأحرز اللاعب في هذه المباريات 12 هدفًا، وصنع 14 هدفًا خلال 4631 دقيقة لعب، أي أنه أحرز هدفًا كل 385 دقيقة، وصنع هدفًا كل 330 دقيقة.

وساهم الدولي البيروفي في تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك في كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع.

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