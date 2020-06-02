عاجل ورسمي | الأهلي يقبل استقالة تركي آل الشيخ

قرر الأهلي المصري قبول استقالة السعودي “تركي آل الشيخ” من منصب الرئيس الشرفي للنادي، بعد اجتماع عقده مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب، ظهر اليوم الثلاثاء.

وأسدل بذلك الستار على العلاقة التي بدأت في صيف 2017، عندما ساند تركي آل الشيخ قائمة محمود الخطيب في الانتخابات الرئاسية للأهلي أمام قائمة الرئيس السابق “محمود طاهر”.

وجاء قرار الأهلي بقبول الاستقالة نظرًا لإصرار تركي آل الشيخ على التدخل بصفة مستمرة في شؤون الفريق الأول أثناء منافسات الدوري المحلي أو دوري أبطال أفريقيا، وعند بداية كل فترة انتقالات شتوية أو صيفية.

ورفضت إدارة الأهلي أكثر من رأي واقتراح تقدم بهم تركي آل الشيخ في الآونة الأخيرة، مثل السفر على متن طائرة خاصة إلى جنوب أفريقيا بمواجهة صن دوانز، وإعادة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي من وست بروميتش خلال الميركاتو الصيفي 2020.

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وسبق لإدارة الأهلي تحذير تركي آل الشيخ من التدخل في الأمور الفنية والإدارية للفريق، والالتزام بمعايير منصب الرئيس الشرفي للنادي، والتي تتلخص في تمويل الفريق بالأموال، وتطوير المنشآت والمشاركة في المشروعات التوسعية للنادي.

لكن عدم اقتناع وإيمان تركي آل الشيخ بتلك المعايير، دفعه نحو تقديم الاستقالة عدة مرات من منصب الرئيس الشرفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي لقاءات تلفزيونية مختلفة على مدار عامي 2019 و2020.

ولم تجد إدارة الاهلي سببًا مقنعًا لقبول الاستقالة حتى خرج تركي آل الشيخ عن النص يومي الجمعة والسبت الماضيين، عندما قلل عبر صفحته الرسمية في فيسبوك من قدرات إدارة الاهلي، قبل أن يعتدي لفظيًا على عضو مجلس الإدارة “محمد سراج الدين” بوصفه بالهلفوت بعدما طالب السلطات المصرية بالتدخل لتنقية الأجواء الرياضية المحلية.

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