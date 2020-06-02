ريال مدريد يحتفل بذكرى أهم شخص عبر تاريخ النادي

كرّم نادي ريال مدريد شخصية “سانتياجو برنابيو”، الذي كان لاعباً ومدرباً وإدارياً ورئيساً للنادي الملكي على مدار أكثر من 3 عقود، تزامناً مع الذكرى الـ42 لرحيله، بعد كل ما قدمه للفريق الملكي.

وفي الثاني من يونيو من عام 1978 توفي برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر يناهز 82 عاماً، وأبرز الميرنجي أن الرئيس الذي تولى منصبه على مدار 35 عاماً، والذي حمل ملعب النادي اسمه تكريماً له، ساهم في تحويل النادي إلى أهم علامة رياضية وتجارية على مستوى كرة القدم في العالم.

ومن بين أهم الإنجازات التي نفذها سانتياجو برنابيو، كان بناء الملعب الذي افتتح عام 1947 ودشن تحت اسم “نويبو تشامارتين”، قبل أن يتغير إلى الاسم الحالي في 1955 تكريماً لمن تبنى أيضاً إنشاء المدينة الرياضية القديمة للفريق، والذي كان مشرفًا على بطولات ونجاحات تاريخية.

وخلال أطول فترة رئاسة لريال مدريد تشكلت أسطورة ملك أوروبا، حيث توّج النادي بكأس أوروبا 6 مرات في حضوره، وهي بطولة جعلها مربوطة باسم النادي الإسباني إلى الأبد.

كما أن الفريق توج أيضاً بكأس إنتركونتيننتال وكوبا لاتينيا (الكأس اللاتينية) مرتين، وحصد ألقاب الدوري المحلي 16 مرة وكأس إسبانيا 6 مرات في عهده، وقال الرئيس الحالي “فلورنتينو بيريز” عنه “برنابيو هو رمز ريال مدريد الخالد، نحن جميعًا نسير وفق نهجه وأسلوبه الإداري المثالي”.

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