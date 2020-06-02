شوبير يسخر من المطالبة بإلغاء الدوري المصري واستكمال الكأس

سخر نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق “أحمد شوبير“، من مطالبة بعض الأندية بضرورة الغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، مع رغبتهم في استكمال بطولة كأس مصر.

وتساءل حارس مرمى الاهلي السابق، عن سبب تمسك الأندية باستئناف بطولة كأس مصر رغم أن مبررهم في ضرورة الغاء الدوري هو الخوف من خطورة انتشار فيروس كورونا.

وطالب مسؤولو 14 ناديها يتزعمهم الزمالك بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، بينما طالبت أندية الاهلي والمقاولون وبيراميدز وسموحة باستئناف المسابقة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر إذاعة “أون سبورت”: “هل فيروس كورونا خطر في مباريات الدوري فقط، بينما لا توجد أي خطورة له في مباريات كأس مصر؟”.

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وكان رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة “عمرو الجنايني” قد أكد في تصريحات إذاعية اليوم على ضرورة استكمال بطولة كأس مصر تحت أي ظرف”.

وتعجب حارس مصر السابق من تصريحات مسؤولي بعض الأندية ومطالبتهم بإلغاء الدوري، وفي نفس الوقت يقوم هؤلاء بتجديد اشتراكات العضوية في انديتهم.

وأنهى شوبير تصريحاته قائلا: “هل مباريات الدوري التي تقام بدون جمهور أخطر من تجمع الاعضاء في الأندية؟”.

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كان قد كشف في وقت سابق، عن تحديد يوم 15 يونيو الحالي لتحديد مصير استئناف النشاط الرياضي في مصر من عدمه.

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