صورة | الحساب الرسمي لـ”الزمالك” لا يعترف بلقب بطل القرن الحقيقي

لم يسر الحساب الرسمي لـ “نادي الزمالك” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” على درب رئيسه مرتضى منصور، الذي قام بتعليق لافتات داخل أروقة مقر النادي، للتأكيد على أنه نادي القرن الحقيقي.

وقرر مرتضى منصور بوضع لافتات ضخمة داخل النادي للتأكيد على احقيته بلقب نادي القرن وكتب عليها: “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات 9، وليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.

الحساب الرسمي لـ “الزمالك” على “تويتر” لم يعترف بلقب القرن الحقيقي، حيث كتب في التعريف الخاص به “مرحبا بكم في الحساب الرسمي لنادي الزمالك، النادي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين”.

واعلن رئيس الزمالك “مرتضى منصور” تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية “كاس” من أجل الغاء قرار الكاف بمنح الاهلي لقب نادي القرن ومنحه لناديه الأحق به على حد قوله.

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