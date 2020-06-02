صن داونز يصدم الأهلي ويُمدد تعاقد سيرينو

بدد نادي صن داونز الجنوب أفريقي، آمال الأهلي، في الحصول على خدمات لاعبه الأورجوياني جاسوتن سيرينو، بعدما أعلن عن تمديد تعاقده.

وكشف صن داونز اليوم عن نجاحه في تمديد تعاقد ثنائي الفريق الجناح الأورجوياني جاستون سيرينو، والظهير الجنوب أفريقي ثابيلو مورينا، بعقد ممتد حتى 2025.

وأوصى المدير الفني لفريق الأهلي السويسري رينيه فايلر، لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بضرورة التعاقد مع جناح صن داونز جاستون سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد سيرينو أحد أبرز لاعبي صن داونز، حيث خاض مع الفريق 100 مباراة محلية وقارية، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وظهر بشكل رائع خلال مباريات الفريق في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تقدم بعرض رسمي إلى صن داونز من أجل الحصول على خدمات سيرينيو لكن النادي الجنوب أفريقي أعلن رفضه بعد تمسك مديره الفني بيتسو موسيماني باستمرار اللاعب.

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