الجنايني فخور بتجربة اللعب بدون جمهور والغاء الدوري المصري!

أشاد رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة “عمرو الجنايني“، بتجربة اقامة مباريات الدوري المصري خلال المواسم الماضية في ظل عدم حضور الجماهير، مؤكدا أن مصر سبقت العالم في هذا الأمر.

وأشار عمرو الجنايني في تصريحات إذاعية عبر إذاعة “أون سبورت” إلى أن العالم كله الآن يتجه إلى استئناف بطولاته واللعب بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما حدث في مصر منذ سنوات.

وأعلنت بعض الدول التي قررت استئناف النشاط الكروي اقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، مثل الدوري الألماني الذي عاد بالفعل وتقام مبارياته بدون جمهور.

وشدد رئيس اللجنة الخماسية على أن مصير الدوري المصري لم يحدد بعد، حيث سيتقرر ذلك من جانب الحكومة المصرية منتصف الشهر الجاري، مؤكدا أن القرار قرار دولة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن عزم الدولة على استئناف النشاط الرياضي قريبا، بعد توقف طويل عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأشار الجنايني إلى صعوبة تأجيل انطلاق الموسم الجديد من أجل استئناف الموسم الحالي، بسبب الارتباطات الدولية المقرر لها العام المقبل.

وتوقف الدوري المصري منذ الجولة الثامنة عشر في منتصف مارس، ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وكشف رئيس اللجنة الخماسية عن استحالة منح لقب الدوري إلى الاهلي، مؤكدا أن اللائحة الخاصة بالبطولة لا تضمن بند يتيح تحقيق ذلك.

وطالب الأهلي بضرورة استئناف بطولة الدوري، ولم يمانع في الغاء المسابقة إذا رأت الدولة ضرورة لذلك لكن بشرط منحه اللقب.

وأنهى الجنايني تصريحاته مشددا على ضرورة استكمال بطولة كأس مصر تحت أي ظرف، ومتمنيا ألا يتم الغاء بطولة الدوري.

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