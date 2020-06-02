أسطورة ليفربول: الثنائي روبرتسون وألكسندر-أرنولد أهم من محمد صلاح

ادعى نجم ليفربول السابق “جرايم سونيس” في برنامج تلفزيوني أن “ترينت ألكسندر أرنولد” و”آندي روبرتسون” هما تهديدان للمنافسين أكبر من لاعبين في الريدز أمثال محمد صلاح وساديو ماني!

كان لدى ماني وصلاح موسم رائع هذا العام، لكن سونيس يعتقد أن أخطر اثنين في ليفربول هما في الواقع الظهيرين، بسبب ما يقدمانه من حلول للمدرب “يورجن كلوب”.

وقال سونيس في تصريحاته “أعتقد أنه لا يوجد شيء تكرهه في روبرتسون، إن أكبر تهديد إذا كنت تلعب ضد فريق ليفربول هو الظهرين، مستويات طاقتهما، الطريقة التي يهاجمون بها، عندما يصلون إلى مناطق متقدمة، طريقة صناعة الأهداف

إذا فكرت بالتصدي لهم ، سأضحي بلاعبين في الرواق فقط من أجل إيقافهما “.

Advertisements

ثم أضاف “مع خطورة روبرسون وألكسندر أرنولد من مناطق متطرفة، يجعل ليفربول تحديًا كبيرًا للدفاع ضده، ودومًا يفتح دفاعات الفرق المنافسة، التي لا تعرف كيف توقف سرعتهما وانطلاقاتهما”.

وواصل حديثه “ترغب معظم الفرق في الدفاع عن نطاق ضيق لتقييد المساحة المتاحة لمواهب ليفربول الهجومية، ولكن من خلال القيام بذلك، فإنها تفتح فقط مساحة للظهيرين، غالبًا ما يكون هذا خطأ فادحًا عند اللعب ضد ليفربول، حيث يمثل تقدمهما من الأطراف تهديدًا كبيرًا، ربما يكون أكبر من تهديد صلاح وماني”.

وتمكن ألكسندر أرنولد من الوصول إلى 12 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما وصل الاسكتلندي روبرتسون إلى صناعة سبعة أهداف.

..