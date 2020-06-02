ما الفريق المفضل لملكة إنجلترا اليزابيث ؟

يُعد نادي آرسنال، الملقب بفخر لندن، الفريق المفضل بالنسبة لملكة إنجلترا اليزابيث الثانية، رغم فشله في التتويج بألقاب كبرى على الصعيد القاري مثلما فعلت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي، واكتفاءه ب13 لقبًا للدوري المحلي.

معظم سكان القصر الملكي “باكنجهام” يشاطرون الملكة اليزابيث تشجيع فريق المدفعجية (أرسنال) باستثناء الأمير ويليام المحب لفريق أستون فيلا.

ويصنف فريق فيلا بارك القابع في مدينة بيرمنجهام ضمن العظماء الإنجليز الخمسة الذين توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا جنبًا إلى جنب “مانشستر يونايتد وليفربول ونوتنجهام فورست وتشيلسي”.

ورغم الإخفاق القاري للمدفعجية، لم تخف ملكة إنجلترا اليزابيث الثانية حبها وولعها بالفريق على مدار السنوات الماضية.

وبسبب تمسكها بتشجيع آرسنال، تعرضت اليزابيث في إحدى المرات للسخرية من صحيفة “بيلد” الألمانية بعد خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ على ملعب الإمارات شمال لندن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

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ويبدو أن الصحيفة الألمانية لم تنس لحظة تسليم اليزابيث لكأس العالم لقائد منتخب إنجلترا “بوبي مور” عندما فاز منتخب الأسود الثلاث برباعية لهدفين أمام ألمانيا الغربية على ملعب ويمبلي عام 1966.

وكتبت بيلد بالبنط العريض فور خسارة آرسنال أمام بايرن ميونخ بنتيجة 1-3 “أيتها الملكة، هل رأيتِ ذلك؟ بايرن هم ملوك لندن”!.

ولم تذق الملكة اليزابيث طعم الفرحة مع أرسنال منذ عام 2004 عندما تُوج الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي الاسطوري “آرسين فينجر” بلقب الدوري الانجليزي الممتاز دون أي خسارة.

وفشل آرسنال في الحفاظ على تقدمه بهدف سول كاميل أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2006، وخسر بهدفين، ليجر أذيال الخيبة للمرة الثانية في غضون ست سنوات من بعد سقوطه بفارق ركلات الجزاء في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي أمام رفاق جورج هاجي “جالطة سراي التركي”.

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