رياضة | الزمالك يضحي بنجمي الفريق من أجل الصفقات الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يضحي بنجمي الفريق من أجل الصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على رحيل الثنائى الكونغولى كابونجو كاسونجو، والمغربى محمد أوناجم عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالى.

وجاء قرار كارتيرون لإتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعبين أجانب من العناصر التى يرغب الجهاز الفنى فى التعاقد معهم.

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وأكدت تقارير صحفية، اقتراب الزمالك من التعاقد مع الثنائى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى، وأرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى.

وعلى الرغم من مستوى أوناجم المميز، الا ان تقليص عدد الأجانب إلى 3 ولاعب من شمال إفريقيا سببا في إبعاد اللاعب، ليضمن الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى مقعديهما مع الفريق، ويتبقى مقعدان سيكونان للصفقات الجديدة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن الإدارة طلبت من كارتيرون تحديد أولوياته بخصوص الأجانب، وجاء بن شرقى على رأس اللاعبين الذين يتمسك الفرنسى باستمرارهم، ثم فرجانى ساسى، ثم يأتى أوناجم وكاسونجو.