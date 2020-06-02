رياضة | شالكه يحسم مصير توديبو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شالكه يحسم مصير توديبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي شالكه الألماني بأنه لن يُفعل بندء الشراء في عقد لاعبه الفرنسي توديبو المُعار من نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة.
إلا أن انقضاء فترة تفعيل هذا البند بنهاية مايو (أيار) المنقضي قد انتهت، وعليه فبات واضحاً للنادي الكاتالوني عدم رغبة شالكه في تفعيله، ومن ثم الحصول على خدمات صاحب الـ20 عاماً بصفة نهائية.
وبهذا، سيعود توديبو لصفوف البرسا في الموسم المقبل، رغم أن إدارة النادي تفكر في الاستثمار فيه وانتظار عرض آخر له هذا الصيف.
وانضم اللاعب الشاب لصفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي للموسم الماضي (2018-19) قادماً من تولوز الفرنسي، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي، إذ شارك في 5 مباريات فقط منذ تلك الفترة.