رياضة | شالكه يحسم مصير توديبو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شالكه يحسم مصير توديبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي شالكه الألماني بأنه لن يُفعل بندء الشراء في عقد لاعبه الفرنسي توديبو المُعار من نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وانضم اللاعب الأسمر على سبيل الإعارة هذا الموسم لصفوف الفريق الألماني الذي دفع 1.5 مليون يورو، محتفظاً في عقد اللاعب بحقه في شرائه نهائياً مقابل دفع 25 مليون أخرى، بالإضافة لخمسة ملايين كمتغيرات.

إلا أن انقضاء فترة تفعيل هذا البند بنهاية مايو (أيار) المنقضي قد انتهت، وعليه فبات واضحاً للنادي الكاتالوني عدم رغبة شالكه في تفعيله، ومن ثم الحصول على خدمات صاحب الـ20 عاماً بصفة نهائية.

وبهذا، سيعود توديبو لصفوف البرسا في الموسم المقبل، رغم أن إدارة النادي تفكر في الاستثمار فيه وانتظار عرض آخر له هذا الصيف.