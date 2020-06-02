رياضة | عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالرد على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التي صدرت اليوم الثلاثاء وشملت شكوى النادي الأبيض بسبب لافتة نادي القرن.
وقال منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة وتشكل تحرش رياضى غير مقبول".
وأضاف رئيس القلعة البيضاء :" فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا".
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر في اجتماعه اليوم الثلاثاء، اعتماد توصية اللجنة القانونية بالقلعة الحمراء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي فيما يخص لقب وشعار نادي القرن الإفريقي، وذلك بعد تعدي الزمالك عليه خلال الفترة الأخيرة.
وبناءًا عليه قرر مجلس الأهلي اتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوقه فيما يخص لقب وشعار نادي القرن الإفريقي وهي:-
- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسئول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.
- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.