رياضة | عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالرد على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التي صدرت اليوم الثلاثاء وشملت شكوى النادي الأبيض بسبب لافتة نادي القرن.

وقال منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة وتشكل تحرش رياضى غير مقبول".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء :" فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر في اجتماعه اليوم الثلاثاء، اعتماد توصية اللجنة القانونية بالقلعة الحمراء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي فيما يخص لقب وشعار نادي القرن الإفريقي، وذلك بعد تعدي الزمالك عليه خلال الفترة الأخيرة.

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