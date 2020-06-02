شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو»: شريف إكرامي وقع عقود انضمامه لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبدالعزيز عبدالشافي، المستشار الفني لنادي بيراميدز، حصول النادي على توقيع شريف إكرامي حارس الأهلي.

وقال «زيزو» في تصريحات على قناة «أون تايم سبورتس»: «شريف إكرامي وقع، ومعروف إنه وقع من زمان، من ساعة ما أعلن رحيله عن الأهلي».

وأضاف: «شريف وجه الشكر للناس هناك (الأهلي)، ومشي بشكل مشرف جدًا، ودخل بيراميدز بشكل مشرف».