شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو»: شريف إكرامي وقع عقود انضمامه لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبدالعزيز عبدالشافي، المستشار الفني لنادي بيراميدز، حصول النادي على توقيع شريف إكرامي حارس الأهلي.
وقال «زيزو» في تصريحات على قناة «أون تايم سبورتس»: «شريف إكرامي وقع، ومعروف إنه وقع من زمان، من ساعة ما أعلن رحيله عن الأهلي».
وأضاف: «شريف وجه الشكر للناس هناك (الأهلي)، ومشي بشكل مشرف جدًا، ودخل بيراميدز بشكل مشرف».
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