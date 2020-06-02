شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الزج باسمه في بيان الأهلي: «تحرش رياضى غير مقبول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الزج باسم ناديه في بيان النادي الأهلي الذي صدر اليوم، للرد على تركي آل الشيخ، ورفع اسمه من قائمة رؤساء شرف النادي الأهلي.

وجاء بيان النادي الذي تم نشره على الموقع الرسمي للقعلة البيضاء كالتالي:

"بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة وتشكل تحرش رياضى غير مقبول.. لذلك، فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا".