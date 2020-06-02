شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يُفضل يوفنتوس ويرفض الرحيل إلى سان جيرمان ومانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لايزال يرفض جميع العروض المقدمة له ويرغب في الاستمرار مع يوفنتوس.

ورغم توصل يوفنتوس لاتفاق مع مانشستر يونايتد في الصيف لرحيل ديبالا، لكنه رفض في اللحظات الأخيرة وقرر البقاء، كما هو الحال مع توتنهام.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل مع اللاعب لضمه في الصيف المقبل، لكنه لم يفكر في العرض ورفض من البداية، مؤكدًا أن رغبته الاستمرار في يوفنتوس.

ويريد ديبالا أن يصبح رمزًا في يوفنتوس مثل ديل بييرو، وينتظر تجديد عقده مع الفريق لفترة طويلة، بعدما تعلق بالجماهير والأجواء في تورينو.

وانضم باولو إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من باليرمو، ويخوض موسمه الخامس مع البيانكونيري، وهو أحد نجوم الفريق.

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