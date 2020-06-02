شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب لايبزيج يفشل في إقناع فيرنر بالبقاء مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني، في إقناع اللاعب تيمو فيرنر بالبقاء مع الفريق لموسم آخر، وفتح الباب له من أجل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن الفريق الأقرب لضم فيرنر هو ليفربول بطل أوروبا، وأنه من الممكن أن يحصل على توقيع اللاعب، ولكن الأمر الذي سيحسم الصفقة هو إذا كان النادي الإنجليزي يملك القدرة على تمويل هذه الصفقة من عدمها، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الأندية بسبب فيروس كورونا.

ويستطيع ليفربول الحصول على خدمات فيرنر بدفع الشرط الجزائي وقدره ٥٢ مليون جنيه إسترليني، حيث أن فيرنر جدد عقده الصيف الماضي مع لايبزيج حتى صيف ٢٠٢٣ المقبل.