شكرا لقرائتكم خبر عن ليون الفرنسي يتعاقد بشكل نهائي مع الكاميروني إيكامبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي اليوم الثلاثاء، أنه تعاقد نهائيا مع كارل توكو إيكامبي مهاجم المنتخب الكاميروني المعار من فياريال الإسباني، لمدة أربع سنوات.
وقام ليون بتفعيل بند يسمح بشراء اللاعب مقابل 11.5 مليون يورو.
وسجل إيكامبي البالغ 27 عاما هدفين في ثماني مباريات في الدوري منذ الانضمام إلى النادي على سبيل الاعارة في يناير الماضي.
وقال النادي الفرنسي في بيان: «يسعدنا الاعلان عن تفعيل ليون لبند شراء إيكامبي من فياريال. وقع اللاعب الدولي الكاميروني عقدا مع ليون لأربع سنوات».
ودافع إيكامبي، الذي خاض 30 مباراة مع منتخب بلاده، عن ألوان نادي أنجي الفرنسي من 2016 إلى 2018 وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في دوري الأضواء.
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