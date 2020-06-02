شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الزمالك والنجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، تأجيل مباراة بطولة السوبر الأفريقي بين الزمالك والنجم الساحلي، والتي كان من المقرر إقامتها في أبريل الماضي، إلى أجل غير مسمى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عن عدة قرارات بشأن بطولات العام الجاري، وجاء من ضمنها قرار تأجيل مباراة السوبر الأفريقي بسبب فيروس كورونا لحين تحسن الأوضاع الحالية، وإقامة بطولة أفريقيا للاندية أبطال الدوري في نوفمبر المقبل في القاهرة.