شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: لا أحد يريد كوتينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن فيليب كوتينيو، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني والمعار من فريق برشلونة الإسباني، يواجه مشكلة كبيرة متمثلة في أن اللاعب لا يجد أي نادي يرغب في ضمة في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، ولكن هذ الأمر دون جدوى على الإطلاق، لأنه حتى الوقت الراهن لا يريد أي نادي ضم اللاعب إلى صفوفه، ولم يحصل على عرض رسمي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن حياة كوتينيو تغيرت بشكل كبير منذ أن انتقل إلى صفوف البارسا، حيث كان اللاعب مطلوب عالميًا من العديد من الأندية، ولكن تغير الأمر حاليًا وأصبح غير مرغوب به، ولم يثبت نفسه أو ينجح مع البارسا أو حتى بايرن ميونخ.

يذكر أن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة من برشلونة، ولكن النادي الألماني لم يفعل بند شراء اللاعب وهو الأمر الذي من الممكن أن يعيد كوتينيو إلى صفوف برشلونة مرة أخرى إذا لم يجد نادي ينضم إليه.