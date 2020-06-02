شكرا لقرائتكم اجتماع مجلس إدارة الصيد لمناقشة الاجراءات الاحترازية لإعادة فتح النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة نادي الصيد المصري برئاسة محسن طنطاوي إجتماعاً مع الدكتور محمدالدباح المدير التنفيذي للنادي لمناقشة استعدادات النادي والاجراءات الاحترازية التى سيتم إتخاذها في حالة صدور قرار من الدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة بفتح النادى بعد فترة الإغلاق للحفاظ على الأعضاء والعاملين بالنادي.

وستقوم إدارة نادى الصيد قريباً بالإعلان عن تلك الاجراءات والتعليمات التى يجب إتباعها قبل ارتياد النادى والخدمات المقدمة والخدمات التى سيتم إرجائها لحين عودة الأمور إلى الوضع الطبيعى تدريجياً طبقا للمستجدات الخاصة بمعدل إنتشار الفيروس.

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وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أنه سيتم فتح الأندية ومراكز الشباب تدريجيا وعودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو الحالي.

يذكر أن مجلس ادارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، قرر منح اسرة الشهيد احمد منسي بطل القوات المسلحة، العضوية الفخرية مظرا لما قدمه من تضحيات وبطولات.